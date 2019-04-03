Євгенія Нохріна: «На роботу – як додому!»

Глядачі телеканалу СТБ змогли насолодитися прем’єрою серіалу «Як довго я на тебе чекала». У це неможливо повірити, але молоду актрису Євгенію Нохріну, яка зіграла в ньому головну роль, ми могли б так і не побачити на екрані.

Це зараз Євгенія – відома актриса, яка зіграла чимало головних ролей в популярних українських серіалах. Але ж колись найближчі люди актриси були проти її захоплення кіноіндустрією. Спеціально для читачів STB.UA Євгена Нохріна розповіла про новий серіал «Як довго я тебе чекала», чоловіках і цінностях.

Євгенія, ви змогли відчути свою героїню? Яка Жанна насправді?

Моя героїня – справедлива, добра, але при цьому – чуттєва і йде на все заради кохання. І незважаючи на всі перипетії, які з нею відбуваються в житті, вона все одно залишається людиною, для якої найважливіше – любов. І це дуже зворушує.

Одночасно з тим, що вона тиха і спокійна, всередині неї справжня буря, вулкан або навіть штормові океанічні хвилі. Мій персонаж – дуже емоційний, і незважаючи на всю доброту, вона може за себе постояти. Жанна не буде скромничати і завжди скаже саме те, що думає.

На ваш погляд, ви схожі зі своєю героїнею?

Якісь риси безумовно присутні. Для моєї героїні на першому місці стоїть любов, і для мене теж. Адже все, що я роблю, намагаюся пропустити через призму любові.

Як ви думаєте, глядачам сподобається серіал «Як довго я натебе чекала»?

Це незвичайна, небанальна історія, яка вміщує в собі величезну кількість гостроти, цікавих поворотів. Це коли ви дивитеся і думаєте: «Ну, тут все зрозуміло». А потім сюжет повертається в таке русло, що ніхто не очікував. Тому я думаю, що глядачам буде дуже цікаво, тим більше, у нас була приголомшлива команда і шалено хороший склад. У серіалі грають дуже талановиті актори, у нас на зйомках панувала домашня, дружня атмосфера, і я сподіваюся, що глядачі це оцінять!

Як ви вважаєте, в реальному житті може статися подібна любовна історія?

Безумовно! Така сильна любов ніколи не вмирає, і таких історій, мені здається, досить багато.

Який знімальний день вам найбільше запам’ятався?

Їх було дуже багато! Саме тому я не можу виділити, який конкретно. У мене чудові партнери в кадрі. І всі вони настільки різні і настільки цікаві, особливо Іра Мохова, яка грає мою подругу. З нею кожен день був, як свято! Я постійно чекала наших спільних сцен. Протягом зйомок у нас було дуже багато емоційних сцен.

Чи можете ви пригадати якісь форс-мажори під час зйомок серіалу?

Коли поруч з тобою знаходяться актори з приголомшливим почуттям гумору, іноді буває, що ми навіть не можемо зібратися на якусь важливу сцену!

Яка атмосфера панувала за кадром?

Дружня, тепла, і мені подобалося те, що всі намагаються один одному допомогти. Саме тому я на роботу приходила, як додому! На зйомках дуже добре. Часто, коли закінчувалися сцени, я ще залишалася допізна. Ми спілкувалися, веселилися, було добре. Куди поспішати?!

Вам подобається такий тип чоловіків, як Роман?

Роман – справжній чоловік! Він здійснює навіжені вчинки. Він тримає слово, він хороший, стриманий. Але мені, як Жені Нохріній, більше подобаються чоловіки з почуттям гумору. Такі, біля яких на заходах всі збираються. Про таких кажуть «душа компанії».

Батько Жанни змушує дочку постійно робити все так, як він хоче. На його вимогу, навіть освіту дівчина отримала не ту, про яку мріяла. У вас в житті були такі ситуації?

Так! Я закінчувала школу, і батьки мені сказали: «Ну яка з тебе актриса? Отримай спочатку нормальну освіту!». Думаю, так у багатьох було. Намагалися мене запхнути на іншу спеціальність, якої я не хотіла. Але я їм дуже вдячна за мудрість і довіру. Сподіваюся, вони про це не шкодують.

Серіал Як довго я на тебе чекала – дивіться онлайн 1 серію

Серіал Як довго я на тебе чекала – дивіться онлайн 2 серію