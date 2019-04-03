Екс-керівник «Холостяка» Ксенія Бугримова стала мамою

Стало відомо, що екс-керівник романтичного реаліті «Холостяк» Ксенія Бугримова народила первістка. Стать та ім’я дитини поки не відомі, однак жінка незабаром розкриє всі таємниці.

Ксенія Бугримова повідомила про свою вагітність у День всіх закоханих. Дівчина опублікувала яскраві фотографії з кругленьким животом. Незабаром екс-керівник проекту «Холостяк» поділилася, що вагітність проходить непомітно. До семи з половиною місяців живота не було видно взагалі, тому знайомі навіть не здогадувалися про прекрасний стан дівчини.

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«Скачу, працюю, літаю по світу, енергія з’явилася і безстрашність», – ділиться в Instagram Ксенія.

Ніяких змін в харчуванні не спостерігалося. За словами молодої мами, ананасів у шоколаді в чоловіка не просила, крейду не лизала. Але змінилися вподобання в кіно. У список улюблених фільмів потрапили картини про політику, основані на реальних подіях, про лобістів і Білий дім.

В кінці березня Ксенія опублікувала знімок з чоловіком і запитала у своїх шанувальників, чиї гени переможуть у їхньої дитини: «Буде лате чи кава macchiato?»

Хто ж народився у прекрасної пари – дівчина поки не афішує. Молоді батьки насолоджуються своїм щастям. Редакція STB.UA вітає Ксенію Бугримову та її чоловіка з появою первістка!

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