Що можна їсти у Великий піст: раціон від Мирослави Ульяніної
Великий піст — час, коли ви можете змінити звички в житті, харчуванні, вийти із зони комфорту і спробувати новий стиль життя. Якщо ви відмовилися від м’яса, риби, птиці, молочних продуктів та яєць і це для вас новизна, то зверніть увагу на поради ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної, як складати раціон та що можна їсти у Великий піст.
Усім відомо, що у Великий піст кількість продуктів для споживання та їх видів обмежена. Для когось це принципово релігійна позиція, а для когось — можливість ще й на додачу очистити організм. Мирослава Ульяніна склала власний раціон, який ідеально підійде для споживання до 27 квітня – закінчення посту.
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Щоденний раціон у Великий піст
- Порція зернових: гречка, рис (червоний, чорний, коричневий, дикий), вівсянка, булгур, кіноа, паста з пшениці твердих сортів.
Зернові – це джерело клітковини, яка сприяє правильному травленню, відновлює мікрофлору кишечника. Містять вітамінами В1, В2, В5 і РР і мінерали – К, Mg, Si, Cu, Mn.
- Порція бобових: червона, біла, чорна, кольорова квасоля, всі види сочевиці, нут, маш, соєві боби.
Це рослинний білок, який необхідний як «будівельний матеріал».
- Від 500 грамів овочів на день.
Овочі – це не тільки огірки і помідори. Додайте броколі, кучеряву, брюсельську, савойську і червону капусту, капусту романеско. Використовуйте кабачки, баклажани, патисони, гарбуз, ріпу, кольрабі, селеру, дайкон, спаржу, артишоки.
- Ну, а зелена листова зелень має бути в меню тричі на день.
- 250–300 грамів фруктів щодня.
Крім яблук і груш, додайте апельсини, мандарини, помело, заморожені ягоди, манго, ананас, виноград, ківі, банани.
- Достатньо води: 1,5–2 літри води на день.
Додайте у свій раціон також трав’яні чаї. Якщо немає каміння у жовчному, то раджу жовчогінні.
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Вечеряти не пізніше, ніж за 3–4 години до сну овочевими стравами. Якщо зовсім несила, то з несолодким чаєм можна з’їсти кілька горішків. А от солодке на вечерю суворо заборонено.
Ключові помилки, яких треба уникати:
- Вегетаріанський фастфуд і джанкфуд
- Пісні тортики
- Попкорн
- Чипси
- Картопля фрі та інша порожня їжа
- Одноманітна їжа
- Багато вуглеводів: паста, рис, крупи, борошняні вироби, хліб і солодощі