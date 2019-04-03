Благовіщення 2019: що можна й не можна робити
Якого числа Благовіщення в 2019 році та історію свята ми вже розповідали. А що можна і не можна робити на Благовіщення 2019 повідала двічі переможниця та суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидиця Олена Курилова.
У 2019 одне з найважливіших свят Благовіщення Пресвятої Богородиці будемо святкувати 7 квітня. Благовіщення прийнято святкувати за дев’ять місяців до Різдва Христового. Назва святого дня походить від словосполучення «блага вість». Оскільки в цей день до Діви Марії явився архангел Гавриїл. Він порадував новиною, що вона стане Матір’ю Божою.
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«Благовіщення – одне із найулюблених мною християнських свят. Воно було особливо у пошані в моєї бабусі Марії, яка цього дня роздавала нам пташок з тіста, яких пекла напередодні. В одної з пташок під крильцем була монетка. І вона говорила так: «Кому цього ж дня дістанеться пташка з монеткою, того поцілує ангел і буде удача весь рік», – говорить Олена Курилова.
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Що можна робити на Благовіщення 2019
Олена Курилова каже, що в цей день потрібно добре мріяти, загадувати бажання й просити про допомогу у світлих сил. У старовину люди збиралися всім селом і йшли до млина, сідали й мріяли, просили благословення на всі свої справи та починання. Увечері свічок у будинках не палили, бо сподівалися побачити світло ангела.
Чого робити на Благовіщення 2019 не можна
- Не бажано брати або давати в борг навіть близьким
- Не рекомендується робити стрижки або фарбувати волосся
- Не можна займатися важкою працею
- Не можна приміряти новий одяг, згідно прикметі, річ швидко зіпсується та порветься
«У Благовіщення ніколи не працювали, а тільки планували своє життя. В жодному разі не можна висаджувати город або працювати в саду – врожаю не буде. Сприятливим днем для посадки вважається наступний день після Благовіщення. Той день тижня, на який припадає свято, вважається на цілий рік невдалим для посадки. В жодному разі не шийте, не періть, не займайтеся прибиранням. Пам’ятайте, що пташка гнізда не в’є, а дівка косу не плете. Існує легенда, що зозуля на Благовіщення вила собі гніздо. Ось тепер вона назавжди залишилася без свого гнізда і підкладає яйця у чужі. Не можна приділяти увагу зачісці, волоссю, тобто стригтися або фарбувати волосся. Вважається, що будете мати проблеми в заміжжі та зі здоров’ям. Особливо стосується молодих незаміжніх дівчат», – каже Олена Курилова.
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Любіть це свято, і ангели вас почують!