3 випуск рубрики «Холостячка» вже готовий. Яскрава і незабутня учасниця проекту «Холостяк»-8 Галя готова ділитися своєю думкою про п’ятничний випуску 9-го сезону. Чи з’явилася фаворитка у нової пліткарки? Як оцінює групове побачення Ані, Марини та Юлі з Нікітою Добриніним на Кіпрі? І найголовніше, з якою учасницею розгорівся скандал у мережі? Дивіться вже зараз!

Більше на тему: Прем’єра рубрики «Холостячка» на сайті STB.UA

Випуск 3 рубрики «Холостячка»

Video: 3 випуск рубрики «Холостячка»: скандал у мережі 3 випуск рубрики Холостячка вже готовий. Найяскравіша учасниця проекту Холостяк-8 Галя готова ділитися думкою про п'ятничний випуск 9-го сезону в рубриці Холостячка

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ