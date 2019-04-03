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3 випуск рубрики «Холостячка»: скандал у мережі

03.04.2019

3 випуск рубрики «Холостячка» вже готовий. Яскрава і незабутня учасниця проекту «Холостяк»-8 Галя готова ділитися своєю думкою про п’ятничний випуску 9-го сезону. Чи з’явилася фаворитка у нової пліткарки? Як оцінює групове побачення Ані, Марини та Юлі з Нікітою Добриніним на Кіпрі? І найголовніше, з якою учасницею розгорівся скандал у мережі? Дивіться вже зараз!

холостячка галя

Більше на тему: Прем’єра рубрики «Холостячка» на сайті STB.UA

Випуск 3 рубрики «Холостячка»

Video: 3 випуск рубрики «Холостячка»: скандал у мережі

3 випуск рубрики Холостячка вже готовий. Найяскравіша учасниця проекту Холостяк-8 Галя готова ділитися думкою про п'ятничний випуск 9-го сезону в рубриці Холостячка

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