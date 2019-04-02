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Вихідні дні на Великдень у 2019 році в Україні: скільки будемо відпочивати

02.04.2019

Скільки вихідних днів на Великдень у 2019 році чекає українців? Це питання цікавить багатьох. Більшість православних свят в Україні відзначається одного і того ж числа щороку, їх називають «неперехідними». Але є і «перехідні», які припадають на різні дати, Великдень якраз і належить до таких свят. Тому кожну весну українці шукають, скільки вони відпочиватимуть у цей період. Читайте докладніше.

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Цього року Великдень святкуватимемо 28 квітня, в неділю. Оскільки свято припадає на вихідний, українці отримують додатковий день для відпочинку – 29 квітня. Тобто вихідних днів на Великдень 2019 року буде 3.

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Зазначимо, що графіки вихідних розраховані для працівників з 5-денним робочим тижнем. А розпорядження про перенесення робочих днів завжди має рекомендаційний характер. Згідно КЗпП остаточне рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві приймає власник або керівник шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документу.

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