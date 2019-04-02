Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відсвяткували річницю
Зірки сучасного кіно, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик, відсвяткували річницю весілля. Подружня пара разом в щасливому шлюбі вже два роки, актори виховують маленького сина. Що для них означає особлива дата? Дізнайтеся в матеріалі.
Радісною поділилися Андрій Федінчик та Наталка Денисенко, що відзначають особливу дату. Подружжя відсвяткувало другу річницю весілля. Наталка зізналася, що дуже щаслива знайти свою долю.
У Instagram актори опублікували зворушливі пости. Зірки зізналися в любові один одному і подякували за спільне життя.
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«Думаю, навіть нічого і не треба підписувати. Моє обличчя говорить саме за себе, як я щаслива з Андрієм. У нас річниця весілля», — повідомила Наталка.
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Головний актор серіалу «Зоя», Андрій Федінчик, також поділився фото зі своєю дружиною, де в жартівливій формі написав:
«2 роки відмотав!!! На УДО не піддавався свідомо!!! Так що це довічне за власним бажанням, хлопці…»
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