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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відсвяткували річницю

02.04.2019

Зірки сучасного кіно, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик, відсвяткували річницю весілля. Подружня пара разом в щасливому шлюбі вже два роки, актори виховують маленького сина. Що для них означає особлива дата? Дізнайтеся в матеріалі.

Радісною поділилися Андрій Федінчик та Наталка Денисенко, що відзначають особливу дату. Подружжя відсвяткувало другу річницю весілля. Наталка зізналася, що дуже щаслива знайти свою долю.

У Instagram актори опублікували зворушливі пости. Зірки зізналися в любові один одному і подякували за спільне життя.


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Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

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«Думаю, навіть нічого і не треба підписувати. Моє обличчя говорить саме за себе, як я щаслива з Андрієм. У нас річниця весілля», — повідомила Наталка.

 

 

 

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Публикация от Andrei Fedinchyk (@andreyfedinchik)

Головний актор серіалу «Зоя», Андрій Федінчик, також поділився фото зі своєю дружиною, де в жартівливій формі написав:

«2 роки відмотав!!! На УДО не піддавався свідомо!!! Так що це довічне за власним бажанням, хлопці…»

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Редакція STB.UA вітає щасливу сім’ю!

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