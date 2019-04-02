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«Як довго я на тебе чекала»: чи сподобаються один одному Рома і Таня? (Голосування)

02.04.2019

Серіал «Як довго я на тебе чекала» про справжнє кохання, яке не згасає протягом усього життя. Воно здатне подолати розлуку, біль і навіть зраду. Але все ж головному герою серіалу Роману важко впоратися із сильними емоціями, які він відчуває після розкритої таємниці. Батьки Романа розповіли синові про те, що його кохана Жанна за короткий час, який він провів за ґратами, вже встигла вийти заміж за кримінального авторитета Славу. У свою чергу, Рома тримався мужньо і наважився зустрітися з подругою по листуванню. Але чи сподобаються один одному Рома і Таня? Голосуйте нижче!

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