«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 3 і 4 серії від 02.04.2019 (анонс)
02.04.2019
Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. Волелюбний і чесний хлопець Рома почувається покинутим і непотрібним, адже не так давно він дізнався про гірку правду, яку приховувала його кохана.
Стосунки з розрахунку, про які тільки думає Жанна, – вигідні всім. Так вважає сама дівчина, адже вона впевнена в тому, що таємні заручини з нелюбом Славою стануть справжнім порятунком для неї Роми і Слави. Але чи буде врешті-решт весілля?
Рома і Жанна: чи мають вони право на кохання? Дізнайтеся в 3 і 4 серіях від 02.04.2019.
Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 3 і 4 серії від 02.04.2019 (анонс)Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. Свободолюбивый и честный парень Рома чувствует себя брошенным и ненужным, ведь не так давно он узнал о горькой правде, которую скрывала его возлюбленная.
Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+