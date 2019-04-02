Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. Волелюбний і чесний хлопець Рома почувається покинутим і непотрібним, адже не так давно він дізнався про гірку правду, яку приховувала його кохана.

Стосунки з розрахунку, про які тільки думає Жанна, – вигідні всім. Так вважає сама дівчина, адже вона впевнена в тому, що таємні заручини з нелюбом Славою стануть справжнім порятунком для неї Роми і Слави. Але чи буде врешті-решт весілля?

Рома і Жанна: чи мають вони право на кохання? Дізнайтеся в 3 і 4 серіях від 02.04.2019.

Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 3 і 4 серії від 02.04.2019 (анонс) Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. Свободолюбивый и честный парень Рома чувствует себя брошенным и ненужным, ведь не так давно он узнал о горькой правде, которую скрывала его возлюбленная.

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