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Євробачення-2019: які країни виступатимуть у другому півфіналі

02.04.2019

Євробачення-2019 пройде в ізраїльському місті Тель-Авів 14, 16 і 18 травня. Ми підготували список країн – учасниць другого півфіналу, який відбудеться 16 травня 2019 року. Подробиці – в матеріалі.

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євробачення 2019

У першому півфіналі виступлять 18 учасників:

  1. Вірменія: Srbuk – «Walking Out»
  2. Ірландія: Сара Мактернан – «22»
  3. Молдова: Анна Одобеску – «Stay»
  4. Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
  5. Латвія: Carousel – «That Night»
  6. Румунія: Естер Піоні – «On a Sunday»
  7. Данія: Leonora – «Love Is Forever»
  8. Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
  9. Австрія: Pænda – «Limits»
  10. Хорватія: Роко – «The Dream»
  11. Мальта: Мікела Паче – «Chameleon»
  12. Литва: Юріюс – «Run with the Lions»
  13. Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
  14. Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
  15. Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
  16. Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
  17. Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
  18. Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»

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Нагадуємо, на Євробаченні-2019 буде четверо харизматичних ведучих: Ерез Таль, Бар Рафаелі, Ассі Азар, Люсі Айоуб. Нещодавно вийшло перше офіційне фото ведучих пісенного конкурсу. Щасливі, з посмішкою на обличчі, вони так само, як і всі шанувальники Євробачення, очікують старт наймасштабнішого пісенного конкурсу в Європі.

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