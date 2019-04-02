Щороку багато людей в інтернеті шукають відповідь на запитання «Якого числа відзначають єврейську Пасху?». Однак така постановка питання не зовсім правильна. Адже такого поняття, як єврейська Пасха, немає. Це свято в іудеїв називається Песах. І відзначається воно в 2019 році з 19 по 27 квітня. Які звичаї єврейської Пасхи, точніше, свята Песах, – читайте у матеріалі.

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Якого числа свято Песах у 2019 році?

Свято Песах – дуже древнє і найбільш значуще у єврейській культурі. Слід зазначити, що іудеї шанують не воскресіння Ісуса, а відхід євреїв з Єгипту. Традиційно Песах святкують упродовж 7-8 днів, залежно від місця перебування певного сімейства. В Ізраїлі жителі відзначають свято протягом тижня, а за межами країни – на один день довше.

У цей період за столом збираються усі члени сім’ї, трапезують, говорять про історію свого народу і згадують найбільш знакові події. Важливо, щоб це свято відсвяткував кожен єврей, незалежно від фінансових можливостей і становища в суспільстві. Песах об’єднує увесь народ.

Історія свята Песах

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Історія свята пов’язана з біблейськими подіями. За переказами, перш ніж наслати на єгиптян останню з десяти кар, Бог велів іудеям заколоти та засмажити ягнят, а їхньою кров’ю помітити вхідні двері.

Вночі Господь обійшов будинки єгиптян і минув лише ті, на яких були зроблені відмітки. На ранок у сім’ях, чиї двері не були помічені, померли усі первістки. Цього ж дня Мойсей звільнив єврейський народ, вивівши його за межі Єгипту. Ці події відображаються і у назві свята, адже «песах» у перекладі з івриту означає «обійти, пройти повз».

Традиції свята Песах

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Існує декілька традицій святкування єврейської Пасхи. Основна особливість – це заборона на пиво, дріжджовий хліб, макарони й усі продукти, які пройшли процес бродіння. Вони також мають особливу назву – хамец.

Річ у тому, що, йдучи з Єгипту, євреї не мали часу пекти традиційний хліб, тому вони встигли припасти у дорогу перепічки з тіста, яке ще не зійшло. У зв’язку з цим у період свята можна їсти лише прісний хліб, який має свою назву – маца.

Приготування до свята Песах

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До Песаху євреї починають готуватися за декілька тижнів. В усіх будинках проводиться генеральне прибирання, спалюється або продається нееврею уся «некошерна» їжа, тобто хамец.

Перший та останній дні єврейської Пасхи є вихідними, оскільки Песах в Ізраїлі відзначається на державному рівні. У період святкування усі юдеї читають молитви та співають псалми. Під час вечірніх трапез, які називаються седер, за стіл заведено звати нужденних і тих, хто не може провести Песах з рідними.

Святкову вечерю обов’язково подають у красивому посуді. Особливим атрибутом седера також є миски з солоною водою. Таким символічним чином євреї шанують пам’ять жінок, які пролили сльози, дізнавшись про наказ фараона убити усіх первістків.

Під час трапези кожен дорослий єврей повинен випити чотири чаші вина, які означають обіцянки Бога для єврейського народу. Діти та хворі п’ють виноградний сік.

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