Великий піст 2019: медовий кекс з фініком та апельсином

Медовий кекс з фініком та апельсином чудово підійде для солодкоїжок у Великий піст. Цей смачний та корисний десерт без проблем може приготувати будь-яка господиня у домашніх умовах. Покроковий рецепт пісного медового кексу з фініком та апельсином від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської знайдете у матеріалі.

Інгредієнти:

вода – 100 мл

цедра одного апельсина

мед – 50 г

харчова сода – 0,5 ч. л.

фініки – 100 г

пшеничне борошно – 130 г

льняне борошно – 25 г

сіль – дрібка

рослинна рафінована олія – 50 мл

цукор – 120 г

Більше на тему: Великий піст 2019: морквяний кекс з апельсиновою глазур’ю

Приготування:

У мисці змішати: воду, мед, соду, рослинну олію, фініки, цукор, апельсинову цедру. Додати льняне борошно, пшеничне борошно та сіль. Змастити форму рослинною олією, присипати борошном та відправити тісто у форму. Тісто повинне заповнити форму на ½. Випікати при температурі 180 градусів – 35-40 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Дати кексу охолонути та дістати з форми.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ