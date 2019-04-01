Великий піст 2019: медовий кекс з фініком та апельсином
01.04.2019
Медовий кекс з фініком та апельсином чудово підійде для солодкоїжок у Великий піст. Цей смачний та корисний десерт без проблем може приготувати будь-яка господиня у домашніх умовах. Покроковий рецепт пісного медового кексу з фініком та апельсином від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської знайдете у матеріалі.
Інгредієнти:
- вода – 100 мл
- цедра одного апельсина
- мед – 50 г
- харчова сода – 0,5 ч. л.
- фініки – 100 г
- пшеничне борошно – 130 г
- льняне борошно – 25 г
- сіль – дрібка
- рослинна рафінована олія – 50 мл
- цукор – 120 г
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Приготування:
- У мисці змішати: воду, мед, соду, рослинну олію, фініки, цукор, апельсинову цедру.
- Додати льняне борошно, пшеничне борошно та сіль.
- Змастити форму рослинною олією, присипати борошном та відправити тісто у форму.
- Тісто повинне заповнити форму на ½.
- Випікати при температурі 180 градусів – 35-40 хвилин.
- Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
- Дати кексу охолонути та дістати з форми.
Смачного!
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