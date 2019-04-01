Серіал «Як довго я на тебе чекала» виробництва «Київтелефільм» залишилося чекати зовсім недовго! Адже вже сьогодні, 1 квітня, о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра. Картина «Як довго я на тебе чекала» розповість нам про справжнє кохання, яка не згасає протягом усього життя і здатна подолати розлуку, біль і навіть зраду.

Герої серіалу – Жанна і Роман. Вони люблять один одного, але їх мрії руйнуються: хлопця звинувачують у вбивстві кращої подруги Жанни. Його підставляє її батько – майор міліції Валерій. Дізнавшись, що Романа хочуть вбити, Жанна йде на угоду з кримінальним авторитетом. Вона погоджується на фіктивний шлюб, а в обмін на це Рома отримує хороші умови утримання у в’язниці. Дізнавшись про весілля улюбленої, хлопець одружується з іншою. Роман і Жанна живуть без любові, але доля знову зводить їх… Тільки тепер цинічний Рома вважає колишню наречену зрадницею, і навіть не підозрює, що всі ці роки вона його чекала. Але чи вдасться Ромі і Жанні все ж зберегти любов і бути разом?

«У серіалі« Як довго я на тебе чекала» є дуже багато повчальних речей. Тут ви знайдете багато емоційних сцен, переживань… І я думаю, що глядачів зачеплять саме ці складні любовні діалоги. Адже саме тут – життя, як воно є. Головне завдання, яке ми для себе поставили, – зачепити глядача зворушливими сценами і емоціями. А вирішувати, впоралися ми з цим завданням чи ні, саме вам!»- каже режисер Валерій Ібрагімов.

У ролях: Євгенія Нохріна, Дмитро Блажко, Олександр Мохов, Олексій Зубков, Олеся Жураковська, Олена Хижна, Станіслав Щокін, Лев Сомов та інші.

Режисер: Валерій Ібрагімов

Продюсер: Валентин Опалєв

Виробництво: «Київтелефільм»

Сценарій: Яна Романенко

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