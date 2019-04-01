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«Як довго я на тебе чекала»: чи завадить Валерій коханню доньки? (Голосування)

01.04.2019

Серіал «Як довго я на тебе чекала»  – про кохання, яке не згасає протягом усього життя і здатне подолати розлуку, біль і навіть зраду. Сильні почуття, якими керуються головні герої серіалу Жанна та Роман, втрачають голови від нестримного кохання. Але цим любовним перепетіям вирішила завадити найголовніша людина в житті Жанни – рідний батько. Але чи вдасться татові зруйнувати щастя власній донечці?  Голосуйте нижче!

 Серіал «Як довго я на тебе чекала»  – про кохання, яке не згасає протягом усього життя і здатне подолати розлуку, біль і навіть зраду. Сильні почуття, якими керуються головні герої серіалу Жанна та Роман, втрачають голови від нестримного кохання. Але цим любовним перепетіям вирішила завадити найголовніша людина в житті Жанни – рідний батько. Але чи вдасться татові зруйнувати щастя власній донечці?  Голосуйте нижче!

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