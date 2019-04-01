Цієї весни прем’єри дійсно не перестають нас дивувати! У квітні вийде український ситком «Джованні», в якому головну героїню, експресивну Світлану, зіграє неймовірна Віра Кобзар. Особливість серіалу, на думку актриси, в тому, що він має навіть нотки трагікомедії. Зірка спеціально для STB.UA розповіла більше про свого персонажа. Чи є у Віри Кобзар схожість з її героїнею? Читайте в матеріалі.

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Як ви думаєте, в чому особливість ситкому Джованні?

Ось зараз, відповідаючи на ваше запитання, вперше замислилася про жанр… Це, скоріше, трагікомедія, як на мене. Спосіб існування, поведінка кожного героя, на перший погляд, комічна, але кожному прояву є сюжетне і логічне виправдання! Не від чудового життя моя героїня втікає з маленькою дитиною на руках в Італію. На сьогоднішній день статистика дружин, матерів, доньок, які працюють за кордоном, жахлива. Скільки сімей розпадається через цю непереборну відстань! Герой Слави Довженка не встигає за амбіціями, за здоровим прагматизмом і бажанням своєї дружини жити краще. Він задовольняється малим і не поспішає покращувати своє життя. Герой Дмитра Суржикова приховує за своїм балагурством бажання щиро любити і поспішати додому. Героїня Анни Кузіної – тиха неврастенічка, яка зовні проявляє до всіх псевдотерпіння, а сама страждає через свою безвідмовність і ненавидить…

Розкажіть про свого персонажа.

У мене немає нічого спільного з моєю героїнею! Принаймні за зовнішніми проявами, за манерою одягатися і заявляти про свої права, за моїми відчуттями! Хоча Ліля Хома і Дарина Юзвенко (департамент гриму), побачивши мене, подумали, що героїня написана з мене (посміхається. – Прим. ред.). Потрапивши на проби, я нічого не розуміла, ніяк не могла виправдати свою героїню, і тим паче полюбити… Коли мене затвердили, першою думкою було: що я робитиму? Що я говоритиму? Я і зараз не можу прийняти її нахабство. Стиль одягу – це окрема тема! Все яскраве, червоне, леопардове, блискуче, облягаюче! Ось тільки до серії десятої я відкрила інші змістові межі своєї героїні. За своєю байдужістю вона приховує бажання поліпшити життя своїх дітей, підштовхнути їх до правильних самостійних висновків і рішень! Вона вовчиця. Світлана дає дітям можливість обрати шлях самостійно, але за будь-якої небезпеки, не роздумуючи, перегризе за них горлянку.

Як швидко вам вдалося знайти спільну мову з режисером?

Кирила Біна я знаю дуже давно, заочно, але працювала з ним вперше! Чи було мені страшно? Дуже. Я боялася жанру, в якому працювала вперше! Боялася своєї героїні та самого Кирила! Але він зміг створити всі умови мого комфортного перебування в цих обставинах і в ролі. Був уважний і чуйний. Кирило дуже культурний і терплячий. Любить кожного артиста, з яким він працює, піклується, завжди в курсі проблем і співпереживає. Він цікаво розповідав історію «Джованні» за допомогою артистів! І це моє освідчення в любові та повазі до нього як до режисера і Людини.

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Що ви хочете передати читачам? Чому вони повинні подивитися цей серіал?

Ви знаєте, увімкнувши іноді звичайнісінький «кльовенький» серіал, можна на мить втекти від якихось проблем. Можливо, дивлячись на цих гіперболізованих персонажів, ви побачите самих себе, і вам буде легше звернути увагу на якісь особисті проблеми і швидко їх вирішити.

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