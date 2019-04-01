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Актриса Олеся Жураковська відпочиває в Африці

01.04.2019

Олеся Жураковська, зірка серіалів «Кріпосна» та «Як довго я на тебе чекала», обожнює подорожувати і відкривати для себе нові країни. Цього разу актриса вирішила всіх здивувати, вирушивши до Африки. У якій країні проводить вихідні Олеся Жураковська? Дізнайтеся у матеріалі.

олеся жураковская

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Таїланд, Єгипет, Туреччина — саме в цих країнах відпочиває багато знаменитостей. Але Олеся Жураковська не з їх числа. Актриса костюмованої мелодрами «Кріпосна» вкотре здивувала своїх прихильників. Зірка укрїнських серіалів вирішила провести вихідні в далекій Африці.

В Instagram актриса поділилася з підписниками, що готова до нових пригод та емоцій. Олеся відправилась у досить незвичайне місце — в Кенію, державу на сході Африки.


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Публикация от Жураковская Олеся (@zhurakivska_olesya)

«Масаї — красиві, мужні, сильні. Вражає їхня скромність та гідність, їхня відданість традиційним цінностям», — ділиться враженнями актриса.

 

 

 

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Публикация от Жураковская Олеся (@zhurakivska_olesya)

Нагадаємо, 1 квітня відбудеться прем’єра картини «Як довго я на тебе чекала», у якій Олеся Жураковська зіграла одну з важливих ролей. Вже сьогодні не пропустіть новий мелодраматичний серіал о 20:00 на телеканалі СТБ!

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