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Вибори 2019: спецвипуск «Вікна-новини» проведуть одразу дві ведучі

31.03.2019

Вибори Президента України відбудуться вже сьогодні, 31 березня. Вся Україна зможе слідкувати за процесом підрахунку голосів, а також дізнаватися найсвіжіші новини від Центральної виборчої комісії. Постійні ведучі Ольга Кучер і Тетяна Висоцька проведуть пряму трансляцію на телеканалі СТБ о 21:00 у спецвипуску. Вперше за історію «Вікна-новини» про основне розкажуть одразу дві ведучі.

ольга кучер татьяны высоцкая

«Вікна-новини» виходять з понеділка по п’ятницю двічі на день, аби розповісти глядачам про головні події дня. Та 31 березня, у день виборів 2019 року, вийде спецпроект про подію, яка творить нову історію держави. Аби забезпечити повну й об’єктивну інформацію про виборчий процес, дві постійні ведучі працюватимуть в тандемі.

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Від Тетяни Висоцької українці дізнаються про повну картину дня: як розпочалося доленосне 31 березня, скільки українців взяли участь у голосуванні, чи були виявлені порушення та коли комісія оголосить результати.

ведущие вікна новини

А Ольга Кучер повідомить глядачам, у чому насправді полягає роль Президента в парламентсько-президентській республіці, за що він відповідає, а які повноваження делегує.

ведущие татьяна высоцкая ольга кучер

Кореспонденти дізнаються, які відчуття та емоції у перших трьох лідерів рейтингу. Триватиме пряме включення зі штабів першої трійки. Дізнайтеся у спецвипуску про день виборів більше. Команда «Вікна-новини» розповість, як голосували українці у зоні ООС, на кордоні з Кримом та Польщею. Чи змогли віддати свої голоси мешканці окупованих територій?

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У режимі реального часу журналісти та ведучі новин посилено працюватимуть, аби ви знали все про свій голос на виборах 2019 року. Вмикайте 31 березня телеканал СТБ о 21:00.

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