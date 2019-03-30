Гороскоп на 31 березня 2019 року розповість, яким буде останній день березня. А якщо вас цікавлять передбачення в особистому житті, то читайте Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.

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Овен

Зустрінетеся сьогодні з другом, якого давно не бачили. Ініціюйте зустріч самі, він буде радий.

Телець

Сьогодні вас чекають зміни в зовнішності. Влаштуйте собі день спа, змініть зачіску або просто вирушайте по магазинах.

Близнюки

Хороший день, щоб вимкнути телефон і провести час наодинці зі своїми думками. Тим паче все цьому сприяє.

Рак

Як щодо того, аби вибратися кудись за місто? Зірки кажуть, вам це зараз потрібно.

Лев

Якщо ваше серце вільне, то саме сьогодні ви можете зустріти своє кохання. Не відмовляйтеся від побачень!

Діва

У цей день ваша дитина може захворіти, тому будьте обережні і надіньте зайвий раз на неї шапку.

Терези

Якщо живете разом з партнером, займіться сьогодні питанням побуту. Вам потрібно обговорити, як все зробити так, щоб це влаштовувало обох.

Скорпіон

Відпочиньте сьогодні наодинці з собою. Вам потрібно відключитися від зовнішніх подразників і просто помовчати, це допоможе привести мізки в порядок.

Стрілець

Проведіть цей день з родиною і своїми близькими. У вас буде чудове побачення, якщо ви наразі в пошуку кохання.

Козеріг

Вам слід відвідати батьків і їхній будинок. Сьогодні хороший день, щоб втілити це в реальність.

Водолій

Зустріч із друзями пройде успішно, тому сьогодні варто бути відкритим до спілкування і добре провести час.

Риби

У таку погоду гріх сидіти вдома! Найкраще відправитися за місто. Але просто відпочити в парку також буде чудовою ідеєю.

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