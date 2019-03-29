31 березня о 21:00 у форматі Breaking News програма «Вікна-новини» вийде в ефір СТБ зі спеціальним випуском. Результати екзит-полів та реакція на них лідерів президентських перегонів, прямий зв’язок із виборчими штабами та найгарячіші дані з ЦВК, як голосували українці та чи розуміють, кого і з якими повноваженнями обирають на цих виборах, – про все це глядачам телеканалу СТБ розповідатимуть ведучі «Вікна-новини» Тетяна Висоцька та Ольга Кучер.

Тетяна Висоцька висвітлить картину дня. Розповість, як голосували кандидати в президенти та громадяни по всій країні, що коїлося на виборчих дільницях, кордоні та лініях розмежування, а також чи змогли віддати свої голоси охочі до волевиявлення з окупованих територій.

Ольга Кучер наживо триматиме зв’язок з Центральною виборчою комісією та штабами лідерів перегонів. А ще нагадає, за що змагаються кандидати, розвінчає міфи про роль президента, розкладе по полицях його повноваження та межі відповідальності.

Спецвипуск вийде в ефір одразу після закриття виборчих дільниць та отримання перших попередніх даних щодо результатів волевиявлення. Дізнайтеся, як голосувала Україна, 31 березня о 21.00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ