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Вибори 2019: «Вікна-новини» підготували спецвипуск до дня виборів

29.03.2019

31 березня о 21:00 у форматі Breaking News програма «Вікна-новини» вийде в ефір СТБ зі спеціальним випуском. Результати екзит-полів та реакція на них лідерів президентських перегонів, прямий зв’язок із виборчими штабами та найгарячіші дані з ЦВК, як голосували українці та чи розуміють, кого і з якими повноваженнями обирають на цих виборах, – про все це глядачам телеканалу СТБ розповідатимуть ведучі «Вікна-новини» Тетяна Висоцька та Ольга Кучер.

Вікна-новини

Тетяна Висоцька висвітлить картину дня. Розповість, як голосували кандидати в президенти та громадяни по всій країні, що коїлося на виборчих дільницях, кордоні та лініях розмежування, а також чи змогли віддати свої голоси охочі до волевиявлення з окупованих територій.

Татьяна Высоцкая

Ольга Кучер наживо триматиме зв’язок з Центральною виборчою комісією та штабами лідерів перегонів. А ще нагадає, за що змагаються кандидати,  розвінчає міфи про роль президента, розкладе по полицях його повноваження та межі відповідальності.

Ольга Кучер

Спецвипуск вийде в ефір одразу після закриття виборчих дільниць та отримання перших попередніх даних щодо результатів волевиявлення. Дізнайтеся, як голосувала Україна, 31 березня о 21.00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

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