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Вибори 2019: спецрепортаж «Вікна-новини»

29.03.2019

31 березня 2019 року відбудуться вибори Президента України. О 21:00, одразу після закриття всіх виборчих дільниць, на телеканалі СТБ вийде спецрепортаж «Вікна-новини» «Вибори Президента». Ведучі Ольга Кучер і Тетяна Висоцька проведуть прямий ефір і розкажуть всі новини доленосного дня для України. Не пропустіть вже цієї неділі! 

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Video: Вибори 2019: спецрепортаж «Вікна-новини»

31 березня 2019 року відбудуться вибори Президента України. О 21:00, одразу після закриття всіх виборчих дільниць, на телеканалі СТБ вийде спецрепортаж Вікна-новини Вибори Президента

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