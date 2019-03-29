31 березня 2019 року відбудуться вибори Президента України. О 21:00, одразу після закриття всіх виборчих дільниць, на телеканалі СТБ вийде спецрепортаж «Вікна-новини» «Вибори Президента». Ведучі Ольга Кучер і Тетяна Висоцька проведуть прямий ефір і розкажуть всі новини доленосного дня для України. Не пропустіть вже цієї неділі!

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Video: Вибори 2019: спецрепортаж «Вікна-новини» 31 березня 2019 року відбудуться вибори Президента України. О 21:00, одразу після закриття всіх виборчих дільниць, на телеканалі СТБ вийде спецрепортаж Вікна-новини Вибори Президента

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