31 березня відбудуться вибори Президента України. «Вікна-новини» готують спецвипуск, який вийде о 21:00 на телеканалі СТБ. Постійна ведуча Ольга Кучер повідомлятиме глядачам найсвіжіші новини про результати голосування та дані екзит-полів. У чому насправді полягає роль Президента в парламентсько-президентській республіці, за що він відповідає – знає ведуча «Вікна-новини» Ольга Кучер.

Постійна ведуча новин Ольга Кучер розповіла, що до 31 березня «Вікна-новини» готують особливий спецвипуск. Аби повною мірою відстежити процес реалізації громадянами виборчого права, команда докладає максимум зусиль. У неділю на телеканалі СТБ о 21:00 забезпечуватиметься трансляція з Центральної виборчої комісії, штабів трійки лідерів, а також безпосередньо зі студії «Вікон».

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«Для ефіру на 31 березня ми готуємо незвичайний випуск новин. Окрім подій у неділю, наші журналісти готують спеціальні матеріали про те, з якими обіцянками і програмами йшли кандидати, про повноваження Президента в республіці, про те, що очікують самі громадяни від гаранта. І, звичайно, це буде майже годинна програма із останніми даними екзит-полів, прямі включення з місць голосування. І найцікавіше — пряма мова зі штабів кандидатів – хто з них тріумфує з шампанським, а хто розчаровано закінчує день виборів. На моїй пам’яті це вперше ми пробуємо такий формат. Ба більше, під час цього випуску буде одразу дві ведучі», — зізнається Ольга Кучер.

Також важливим є те, що у неділю Ольга Кучер докладніше розповість, у чому насправді полягає роль Президента у парламентсько-президентській республіці. Багато хто не знає меж повноважень гаранта та що є його основним обов’язком.

«Розчарування людей владою дуже часто відбувається через те, що виборці часто очікують від певних посадових осіб того, що вони за законом виконати не можуть. Приміром, бажають, аби Президент підняв пенсії чи зменшив тарифи. Але ж у нього немає таких повноважень. Все це робить Уряд. Тому ми маємо чітко розуміти, КОГО ми обираємо 31 березня. Це – гарант нашої Конституції та верховний головнокомандувач. Той, хто обирає вектор нашого розвитку. І коли країна в стані війни, не можна залишатися вдома і чекати, що хтось інший за нас обере Президента. У цей день ви голосуєте не просто за кандидата – ви голосуєте за своє майбутнє. Не полінуйтеся його захистити», — додала ведуча.

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Аби дізнатися більше про доленосний день 2019 року – дивіться пряму трансляцію спецвипуску «Вікна-новини» на телеканалі СТБ о 21:00. Ведуча Ольга Кучер розповість докладніше про обов’язки гаранта, його повноваження та їх межі.

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