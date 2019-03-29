31 березня в Україні відбудуться вибори Президента. Інтерес до виборчого процесу збільшується, а інформаційний простір переповнений кампаніями. Настав час дізнатися, як реалізують свої виборчі права в інших країнах. Редакція сайту STB.UA вирішила поділитися цікавими і маловідомими фактами, як проходять вибори в усьому світі.

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10 фактів про вибори у світі

У 2019 році кількість кандидатів на президентські вибори в Україні значно збільшилася порівняно з попередніми роками. Для українців і багатьох інших національностей це не здається дивним — мати можливість обирати Президента своєї країни серед кількох претендентів. Однак не в Північній Кореї. Вибори в цій державі проходять кожні п’ять років. Тільки в бюлетенях зазначено лише одну кандидатуру — Кім Чен Ина.

А ось на Гаїті диктатор Франсуа Дювальє правив до самої смерті. Заявляючи в ЗМІ, що він хоче створити конституційну монархію, давав право громадянам проголосувати на президентських виборах. Одного разу Дювальє надав бюлетені з пропозицією обрати його довічним Президентом. Варіант відповіді був один: згоден. В Уругваї склалося все інакше. Все населення багато років поспіль голосувало тільки за Президента Хосе Мухіку. Але від поста глави держави він відмовився сам, посилаючись на свій вік і просте людське бажання відпочити. У світовій історії цей Президент досі вважається одним із найбідніших і чесних. Свідки Єгови принципово не беруть участі у виборах. Чим це обумовлено? Виключно релігійними мотивами, які свідчать: «Нехай кожна людина поклоняється вищій владі»

А ось в Австралії просто так відмовитися від вибору Президента неможливо. Громадяни з 18 років зобов’язані брати участь у виборчому процесі. В іншому випадку на них накладається штраф. У Бельгії існує навіть шкала розміру штрафу: перший раз порушник заплатить 50 €, а при повторному ухиленні від голосування — 125 €. Якби ви були громадянином Бразилії та відмовилися з’явитися на вибори без поважної причини, то були б позбавлені паспорта до наступних виборів Президента. У Греції голосування також є обов’язком. В іншому випадку громадян просто не обслуговують в державних установах кілька років.

В Італії все набагато серйозніше. Ніяких штрафів і відмов. Якщо італієць знищує або псує чужий бюлетень, він карається тюремним ув’язненням від 1 до 6 років. У Новій Зеландії жінки отримали право голосувати в 1893 році. Ця держава стала першою, де вони могли реалізовувати свої виборчі права. Трохи про музику. Всім відома пісня Вітні Х’юстон «I Will Always Love You». Але мало хто знає, що в 2002 році Саддам Хусейн використав цю композицію у своїй президентській кампанії.

А в Україні до виборів Президента 2019 на бюлетені було витрачено 434 тонни паперу. Якщо викласти їх всі один за одним, то довжина становитиме 24 354 кілометри — це більше половини довжини екватора.

Дізнайтеся, як голосувала Україна, 31 березня о 21.00 у програмі «Вікна-новини» у спецвипуску на СТБ.

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