Вибори 2019: 10 цікавих фактів про вибори у всьому світі
29.03.2019
31 березня в Україні відбудуться вибори Президента. Інтерес до виборчого процесу збільшується, а інформаційний простір переповнений кампаніями. Настав час дізнатися, як реалізують свої виборчі права в інших країнах. Редакція сайту STB.UA вирішила поділитися цікавими і маловідомими фактами, як проходять вибори в усьому світі.
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10 фактів про вибори у світі
- У 2019 році кількість кандидатів на президентські вибори в Україні значно збільшилася порівняно з попередніми роками. Для українців і багатьох інших національностей це не здається дивним — мати можливість обирати Президента своєї країни серед кількох претендентів. Однак не в Північній Кореї. Вибори в цій державі проходять кожні п’ять років. Тільки в бюлетенях зазначено лише одну кандидатуру — Кім Чен Ина.
- А ось на Гаїті диктатор Франсуа Дювальє правив до самої смерті. Заявляючи в ЗМІ, що він хоче створити конституційну монархію, давав право громадянам проголосувати на президентських виборах. Одного разу Дювальє надав бюлетені з пропозицією обрати його довічним Президентом. Варіант відповіді був один: згоден.
- В Уругваї склалося все інакше. Все населення багато років поспіль голосувало тільки за Президента Хосе Мухіку. Але від поста глави держави він відмовився сам, посилаючись на свій вік і просте людське бажання відпочити. У світовій історії цей Президент досі вважається одним із найбідніших і чесних.
- Свідки Єгови принципово не беруть участі у виборах. Чим це обумовлено? Виключно релігійними мотивами, які свідчать: «Нехай кожна людина поклоняється вищій владі».
- А ось в Австралії просто так відмовитися від вибору Президента неможливо. Громадяни з 18 років зобов’язані брати участь у виборчому процесі. В іншому випадку на них накладається штраф. У Бельгії існує навіть шкала розміру штрафу: перший раз порушник заплатить 50 €, а при повторному ухиленні від голосування — 125 €.
- Якби ви були громадянином Бразилії та відмовилися з’явитися на вибори без поважної причини, то були б позбавлені паспорта до наступних виборів Президента. У Греції голосування також є обов’язком. В іншому випадку громадян просто не обслуговують в державних установах кілька років.
- В Італії все набагато серйозніше. Ніяких штрафів і відмов. Якщо італієць знищує або псує чужий бюлетень, він карається тюремним ув’язненням від 1 до 6 років.
- У Новій Зеландії жінки отримали право голосувати в 1893 році. Ця держава стала першою, де вони могли реалізовувати свої виборчі права.
- Трохи про музику. Всім відома пісня Вітні Х’юстон «I Will Always Love You». Але мало хто знає, що в 2002 році Саддам Хусейн використав цю композицію у своїй президентській кампанії.
- А в Україні до виборів Президента 2019 на бюлетені було витрачено 434 тонни паперу. Якщо викласти їх всі один за одним, то довжина становитиме 24 354 кілометри — це більше половини довжини екватора.
Дізнайтеся, як голосувала Україна, 31 березня о 21.00 у програмі «Вікна-новини» у спецвипуску на СТБ.
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