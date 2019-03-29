Сьогодні, 30 березня, православна церква вшановує пам’ять християнського аскета і святого — Алексія. У народі свято називають Теплим Алексієм — в цей день завжди сонячно та тепло. Дізнайтеся прикмети і звичаї на цей день в нашому матеріалі.

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День Теплого Олекси найчастіше дійсно видається теплим: сніг уже відтанув, сонечко гріє першими променями, а світловий день стає довшим. Саме у цей період року наші предки починали підготовку до весняного сезону: перевіряли інвентар, рибалки готували сітки, господині просушували насіння, а відповідальні господарі лагодили вози та змащували всі необхідні запчастини.

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Народні звичаї і прикмети

Якщо день теплий – сміливо чекай на врожайний рік.

Зв’язана цього дня сітка – хороший улов для рибалок до наступного року.

Якщо в будинку була маленька дитина, цього дня наші предки намагалися нічого не позичати, адже разом з цим можна було віддати всю удачу.

Якщо 30 березня припадає на понеділок – далекі подорожі варто відкласти.

Якщо на горіховому дереві з’явилися сережки, значить весна і тепло прийшли остаточно.

Якщо цього дня зібрати березові бруньки, а також випити березовий сік – можна очиститися і зміцнити здоров’я на майбутній рік.

Увечері наші предки обов’язково збиралися за сімейним столом, аби провести зиму і вшанувати пам’ять святого Олексія!

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