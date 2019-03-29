Сергій Озіряний: привітання з днем народження

Сьогодні, 29 березня 2019 року, свій день народження святкує народний артист України Сергій Озіряний. Актор виконав одну з важливих ролей в костюмованій мелодрамі «Кріпосна». Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає Сергія та бажає творчих успіхів!

Сьогодні Сергій Озіряний святкує свій день народження! Відомий актор народився 29 березня 1956 року в Києві. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, клас народної артистки України Валентини Зимньої.

Після навчання працював у Київському театрі юного глядача Миколи Мерзлікіна, а потім — в Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки. Акторові присвоїли звання народного артиста України.

Нагадаємо, в масштабному серіалі «Кріпосна» Сергій Озіряний виконав одну з важливих ролей. Глядачі побачили актора в образі вдівця, багатого поміщика Олександра Дорошенка. Він чудовий батько для своїх двох дітей, які дуже люблять його, і найкращий друг жорстокого Петра Червінського. Вони проводять багато часу разом, хоча Олександр, на відміну від товариша, дуже добра людина.

Нехай цей рік буде успішним та подарує здійснення заповітної мрії! З днем народження, пане Сергію!

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