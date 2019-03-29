KAZKA записала дует з німецьким виконавцем Tua

Фіналіст Національного відбору на Євробачення-2019 — гурт KAZKA — продовжує дивувати слухачів. Український колектив записав дует з відомим німецьким виконавцем Tua. Послухати нову композицію можна просто зараз!

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Гурт KAZKA вже давно визначив для себе мету — поширювати українську культуру у світі. І музикантам це вдається! Артисти записали дует з німецьким виконавцем Tua, про що розповіли в Instagram:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band) 28 Мар 2019 в 12:13 PDT

«Нещодавно записали дует із дуже крутим німцем — Tua. Ми у захваті від співпраці, від результату, від кожного слова! Кохай, коли мене нема/ Кохай, навіть коли сумна/ Кохай, коли сонце зійшло/ Кохай мене, якщо темрява навколо».

Нагадаємо, KAZKA — музичний гурт із Києва, який виконує поп з елементами електро-фолку. З моменту створення в 2017 році вокалістка Саша, сопілкар Дмитро і мультиінструменталіст Микита вже встигли стати українською сенсацією. Артисти вийшли у фінал Національного відбору на Євробачення-2019, де посіли третє місце.

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