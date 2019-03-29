«Холостяк»-9: найгучніший скандал сезону

У 4 випуску «Холостяк»-9 розгорівся найгучніший скандал сезону! Поки Нікіта Добринін був на індивідуальному побаченні з Софією, в будинку розкрили секрет Ольги. Як дівчатам вдалося дізнатися про безпрецедентне порушення правил на проекті та чому Ольга так і не розповіла, від кого отримала телефон і з ким підтримувала зв’язок — читайте в матеріалі.

Всі дівчата зібралися в загальній кімнаті, і першою заговорила Дарія. Дівчина поділилася, що недавно чула, як з однієї кімнати лунав звук вхідного дзвінка у Viber. Дівчата були ошелешені такою новиною. Під підозри потрапила кімната Ольга, а незабаром і вона сама.

«Їй просто так з рук не зійде цей телефон», — обурилася Лілія.

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Всі питання і претензії від дівчат вона рішуче ігнорувала, боячись нашкодити особливому спілкуванню з Холостяком.

«Я не планую розповідати дівчатам, що телефон у мене. У мене насамперед стосунки з Нікітою, а не з ними», — прокоментувала Ольга.

Дівчата однозначно переконані, що Ольга нахабно обманює Нікіту. Наталія впевнена, що у конкурентки вже є коханий поза проектом, з яким вона таємно підтримує зв’язок.

Не витримавши натиску дівчат, Ольга в істериці втекла від них. Вона була вкрай засмучена і не розуміла, чому все так вийшло. Ольга почала підозрювати, що подарунок від Холостяка — запланована підстава.

Ще більша хвиля обурення обрушилася на Ольгу після того, як ведучий Григорій Решетник передав їй троянду від Холостяка. Учасниць не на жарт розлютило те, що у когось є можливість постійно бути на зв’язку з Нікітою, а у них — ні. Всі крапки над «i» зможе розставити тільки Церемонія троянд.

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