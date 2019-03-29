Гороскоп на 30 березня 2019 року розповість, що чекати від суботи. А якщо вас цікавлять передбачення в особистому житті, то читайте Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.

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Овен

Вам сьогодні потрібно відпочити. Їдьте кудись або просто змініть обстановку.

Телець

До вас в гості може навідатися друг або ви вирушите разом в поїздку.

Близнюки

Діти потребують вашої уваги сьогодні. Проведіть день з ними, а ще краще сходіть всі разом в гості.

Рак

Найкраще сьогодні обговорити всі хвилюючі вас питання з коханою людиною. Це приведе до вирішення конфлікту.

Лев

Сьогодні Леви можуть отримати пропозицію вийти заміж або освідчення в коханні. Переконайтеся, що атмосфера сприяє цьому.

Діва

Якщо ви вільні, то цілком можливо, що Амур потрапить вам прямо в серце сьогодні.

Терези

Проведіть весь день з коханою людиною разом. Ви точно дуже скучили і вам потрібна позитивна енергія.

Скорпіон

Ваша сім’я потребує вашої уваги. Проведіть день разом, незважаючи на те, що ваші думки постійно зайняті чимось іншим.

Стрілець

Сьогодні Стрільцям варто зайнятися оселею. Зробіть перестановку або купіть нові меблі, в будь-якому випадку це додасть вам нових сил.

Козеріг

Сьогодні родич або друг може попросити вас посидіти з дитиною. Якщо ви любите дітей, то варто погоджуватися, отримаєте море емоцій.

Водолій

Як щодо того, щоб провести цей день далеко від всіх? Якщо є можливість, поїдьте кудись самі.

Риби

Сходіть сьогодні на прогулянку містом, не маючи конкретної мети. Вам сподобається відкривати нові місця.

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