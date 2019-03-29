Ведучий кулінарного тревел-шоу «Страва честі» Юрій Ковриженко ексклюзивно для редакції сайту STB.UA поділився лайфхаками по заміні імпортних продуктів на локальні. Чим замінити авокадо, нут, оливкову олія та салатний лист? Читайте в нашому матеріалі.

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Багато українців часто задаються питанням, чим же можна замінити дорогі, але корисні продукти, такі як авокадо або нут. Знаменитий український шеф-кухар Юрій Ковриженко впевнений, що можна і потрібно використовувати місцеві продукти.

«В Україні величезна кількість чудових локальних продуктів якими можна замінити імпортні. Я дуже часто експериментую з такими замінами і кожне блюдо виходить неповторним», — розповідає Юрій.

Чим замінити авокадо

Чудовою альтернативою авокадо в стравах є зелений горошок. За порадою Юрія Ковриженко спробуйте приготувати з нього мексиканську закуску гуакамоле. Для цього рецепта прекрасно також підійде заморожений горошок.

Інгредієнти:

Горошок зелений — 830 г.

Лимон (сік) — 40 г.

Олія рослинна — 100-120 г.

Кінза або петрушка — 20 г.

Паприка або перець чілі (для тих хто любить гостре) — 3-4 г.

Перець чорний — 2 г.

Сіль — 5 г.

Повний рецепт приготування знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Чим замінити нут

Чудовою альтернативою нуту стане звичайна квасоля. Відварну квасоля можна використовувати для приготування ніжної і повітряної близькосхідної закуски — хумус.

Інгредієнти:

Квасоля суха — 600 г

Цибуля — 250 г

Морква — 150 г

Кореандр мелений — 4 г

Сіль — 9 г

Лимон — 100 г

Паприка гостра — 2г

Перець чорний мелений — 3 г

Олія рослинна — 100 мл

Дзіра або кумин мелені — 3 г

Повний рецепт приготування знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Чим замінити оливкову олію

Оливкова олія з легкістю можете замінити на різноманітні українські масла. У нашій країні виробляють величезну кількість різних рослинних масел. Починаючи від нерафінованої соняшникової та менш відомих, таких як обліпихи, рижієву, гірчичне, конопляне, гарбузове, лляне та інші. Не бійтеся заправляти салати такими маслами. Вони мають різні смаки і аромати, які додадуть страві неповторного смаку.

Чим замінити салатний лист

Взимку листя салату продукт не з дешевих. Але існує не менше смачна і дешева альтернатива — салатна редька. Вона буває білого, рожевого і салатового кольору.

Інгредієнти:

Редька салатна — 500 г

Масло обліпихи — 1-2 ст. ложки

Яблуко — 3-4 шт.

Спеції — за смаком

Повний рецепт приготування знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

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