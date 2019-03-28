Телеканал СТБ оголошує кастинг на 7 сезон «Я соромлюсь свого тіла». Проект починає свою місію з повернення людям здоров’я.

Телеканал СТБ дарує вам унікальну можливість стати учасником 7 сезону проекту «Я соромлюсь свого тіла». Реєструйся на кастинг за телефоном гарячої лінії 050 383 23 30.

Дати кастингів «Я соромлюсь свого тіла» у містах України

Дніпро

13.04 — 14.04

пл. Шевченка, 4-А

З 10:00 до 18:00

Хмельницький

13.04 — 14.04

вул. Гагаріна, 5

З 10:00 до 18:00

Одеса

20.04 — 21.04

вул. Чорноморського Козацтва, 23

З 10:00 до 18:00

Рівне

20.04 — 21.04

вул. Київська, 36

З 10:00 до 18:00

Київ

20.04

вул. І. Шевцова, 1

З 10:00 до 18:00

Приходьте на кастинг «Я соромлюсь свого тіла». Ми чекаємо на вас!

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