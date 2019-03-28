Вибори Президента відбудуться вже 31.03.2019. Постійна ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька у спецвипуску «Вибори Президента» розповість глядачам найсвіжіші новини про доленосний для України день. Забезпечуватиметься постійний зв’язок із Центральною виборчою комісією України, а також зі штабами першої трійки кандидатів. Як проходить підготовка до прямої трансляції виборів 2019 року та чому важливо голосувати – розповіла ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька.

Постійна ведуча Тетяна Висоцька розповіла, що «Вікна-новини» є першими незалежними новинами в Україні. Тому висвітлювати події 31 березня на телеканалі СТБ вважають своїм обов’язком.

«У «Вікна-новини» довга історія. Це найперші незалежні новини в Україні. Тут було багато чого: і марафони, і спецвипуски у день виборів. Нині вирішили зробити великий вечірній ефір, який має бути насиченим думками, цифрами і позиціями», – каже Тетяна Висоцька.

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Наразі підготовка до прямої трансляції триває. Нагадаємо, що 31 березня о 21:00 у форматі Breaking News програма «Вікна-новини» вийде в ефір СТБ зі спеціальним випуском. Ведуча Тетяна Висоцька повідомила, що команда активно взялася за організаційні моменти прямого ефіру: «Журналісти готують матеріали, ми знімаємо промо, щоб наш глядач не пропустив головного і був у курсі всіх нюансів першого туру волевиявлення».

А от чи важливо брати участь у виборах і чому? Тетяна Висоцька висловила свою точку зору:

«Сказати, що зараз важливо прийти на вибори, – це нічого не сказати. Наша країна, звісно, постійно робить доленосний вибір всі роки незалежності. Але зараз, в умовах позиційної війни з Росією, кожен українець має нести персональну відповідальність за майбутнє своєї країни – і це без перебільшення. Тому, справді, кожен голос важливий!» – підсумувала ведуча.

Вмикайте 31 березня телеканал СТБ о 21:00, аби слідкувати за всіма подіями, що будують нову історію України. Тетяна Висоцька розповість глядачам про події виборів 2019 року у спецпроекті.

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