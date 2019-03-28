Вибори 2019 року: всі Президенти незалежної України

Вибори Президента 2019 відбудуться вже 31 березня. Виборчий процес проходить кожні 5 років у законному порядку відповідно до Закону України «Про вибори Президента України». За історію незалежності України пост гаранта змінили п’ятеро осіб. Про всіх Президентів України читайте в матеріалі.

Перші вибори Президента України відбулися в 1991 році. У першому турі з результатом 61,59 % главою держави став Леонід Кравчук. На пост Президента балотувався як безпартійний. У 1994 році відбулися другі вибори Президента, на яких Леонід Кравчук вийшов з найбільшою кількістю голосів у другий тур. Але програв Леоніду Кучмі, який став другим Президентом України.

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У 1994 році в другому турі президентських виборів України виграє Леонід Кучма з результатом 52,14 %. Найбільшу підтримку кандидат отримав у Криму і Севастополі, яка становила 89,7 і 91,5 %.

У 1999 році тодішній Президент України знову йде на вибори глави держави та перемагає в другому турі з результатом 56,25 %.

У 2005 році у повторному другому турі з результатом 51,99 % Президентом України стає Віктор Ющенко. Головним конкурентом кандидата був Віктор Янукович, який набрав 44,20% голосів.

У 2010 році відбулися п’яті вибори Президента України. У другому турі з результатом 48,95 % переміг Віктор Янукович. Проте 4 лютого 2015 року 281 голос Верховної Ради проголосував за Закон України «Про позбавлення В. Януковича звання Президента України».

П’ятим Президентом України став Петро Порошенко. У 2014 році на позачергових президентських виборах у першому турі кандидат зібрав 54,70 % голосів.

Вибори Президента України 2019 відбудуться вже 31 березня.

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