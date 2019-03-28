У 4 випуску проекту «Холостяк»-9 троє дівчат полетять на спекотний острів Кіпр. Але головна подія відбудеться в будинку, коли учасниці дізнаються про наявність мобільного телефону. Ні для кого не секрет, що це проти правил, а за всі сезони подібних прецедентів не було. Чи пошкодує Нікіта Добринін про свій подарунок – дізнайтеся цієї п’ятниці, 29.03.2019, у 4 випуску проекту «Холостяк»-2019.

У 4 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

Чим запам’ятається спекотне побачення на острові?

Які гострі теми піднімуть дівчата?

Хто повернеться з Кіпру із трояндою?

Чи пробачать дівчата Олю за те, що та пішла проти правил?

І як Нікіта Добринін закінчить їхню «особливу історію»?

Більше на тему: У 3 випуску проекту «Холостяк»-9 учасниці вийшли із зони комфорту

Не пропустіть у п’ятницю, 29.03.2019, на телеканалі СТБ 4 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-9. Дізнайтеся першими, хто залишить проект на четвертому тижні, а хто ще більше зблизиться з Холостяком.

Video: У 4 випуску проекту «Холостяк»-9 розкриється таємниця Олі В 4 випуску проекту Холостяк-9 три дівчини полетять на жаркий острів Кіпр. Але головна подія трапиться в будинку. Не пропустіть 4 випуск Холостяк 9 сезон вже 29.03.2019

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ