«З вовками жити»: що станеться у 7 і 8 серіях від 28.03.2019 (анонс)
28.03.2019
Дивіться серіал «З вовками жити» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Вражаюча історія дівчинки Єви, яка не має справжньої сім’ї. Дивіться у нових серіях «З вовками жити», як закінчиться історія головної героїні.
Єва встигла знайти нову люблячу сім’ю, зустріла старого друга і навіть закохалася. Дівчина навіть познайомила свою прийомну матір із людьми, які дали їй притулок. Але минуле не дає Єві жити спокійно.