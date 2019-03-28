Дивіться серіал «З вовками жити» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Вражаюча історія дівчинки Єви, яка не має справжньої сім’ї. Дивіться у нових серіях «З вовками жити», як закінчиться історія головної героїні.

Єва встигла знайти нову люблячу сім’ю, зустріла старого друга і навіть закохалася. Дівчина навіть познайомила свою прийомну матір із людьми, які дали їй притулок. Але минуле не дає Єві жити спокійно.

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Костя покалічив Дениса і відвіз Єву в невідомому напрямку. Дівчина під замком, її батько Микола перебуває при смерті. Ніхто не знає, чи знайде в результаті Єва щастя….

Чим закінчиться історія бідної сироти? Дивіться у 7 і 8 серіях «З вовками жити» на телеканалі СТБ.

Video: «З вовками жити»: що станеться у 7 і 8 серіях від 28.03.2019 (анонс) Серіал З вовками жити - 7, 8 серії на сайті СТБ вже 28.03.2019. Про що сюжет сьомої та восьмої серій серіалу З вовками жити читайте в анонсі

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