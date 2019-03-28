Вже скоро, 1 квітня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Як довго я на тебе чекала» виробництва «Київтелефільм». Серіал розповість про кохання, яке не згасає протягом усього життя. Знаково, що вихід серіалу збігся з Днем сміху, адже сам режисер Валерій Ібрагімов – дуже весела та емоційна людина! І серіал його – саме про емоції!

Валерію, розкажіть, як саме проходили зйомки серіалу? Нам відомо, що ви знімали картину доволі довго!

«Як довго я на тебе чекала» – це моя дитина, і якщо говорити відверто, то пологи проходили дуже важко. Складність полягала не лише в розробці серіалу, а й в самому процесі. Адже ми дійсно примудрилися захопити практично всі сезони: і літо, і осінь, і зиму. Вся знімальна група тоді перехворіла, в тому числі і я.

Актори розповідали, що у вас було запалення легенів, але незважаючи на це, ви все одно виходили на майданчик. Це правда?

Ну, так! Ось такими навіженими бувають наші робочі дні! Було складно, але це говорить про те, що ми займаємося улюбленою роботою! Адже наша команда не може залишити свою улюблену дитину на півдорозі в такому стані. Незважаючи на всі ці труднощі, робота проходила досить цікаво, тому що у нас була вже дуже злагоджена команда. Я вже тоді знав, хто є хто. Нам було надзвичайно цікаво бачити крутих акторів в незвичних для них образах. Причому першими! І я знаю, що глядачеві буде дуже цікаво побачити того ж Олексія Зубкова не в позитивній, а в негативній ролі.

До слова, Олексій Зубков нам по секрету розповів, що для нього це був виклик, і ви його дуже зачепили цією роллю. Тоді, перед зйомками, ви навмисне сказали Льоші, що не впевнені в тому, чи справиться він з цією роллю. Це правда?

Звичайно правда! Я його сильно зачепив, але це було зроблено спеціально. Зате, коли я побачив цей божевільний вогник в його очах, як він горить самою ідеєю, то зрозумів, що зробив правильний вибір! Але в інших акторів теж були неоднозначні персонажі. Наприклад, Сергія Векслера всі знають як брутального чоловіка, а тут потрібно було грати хворого імпотента. Я йому тоді сказав: «Сергію, ну, ти ж розумієш, що такої ролі у тебе більше не буде!» (сміється. – Прим. ред.).

Яка головна фішка серіалу на ваш погляд?

Фішок багато, але найголовнішим є те, що у нас дуже хороший сценарій! Сама побудова історій дуже незвичайна і цікава. Нашим головним завданням в той момент було просто це все не зіпсувати (сміється. – Прим. ред). Ми намагалися зробити продукт справжнім і досить зворушливим, адже наші камери побачили дуже багато різних емоційних сцен – і сліз, і радості, і печалі, і горя. Чекайте багато переживань і справжнього кохання.

Якщо серіал просочений любовними перипетіями, тоді сюжетні лінії, напевно, змінювалися досить часто? Як це вплинуло на гру акторів?

Спочатку було дійсно дуже складно. Актори вбирали дуже багато інформації щодо образів, сценарію, персонажів. А ось Женечка (актриса Євгенія Нохріна, виконує головну роль. – Прим. ред.) взагалі досі не знає, кого вона грає! В цьому і сіль образу, що вона прожила це життя і не зрозуміла, для чого. Спочатку доводилося дуже багато всього пояснювати, але вони ж дуже розумні, талановиті та досить швидко вживались у ролі.

А ви дозволяєте акторам імпровізувати? Чи в цьому плані ви досить суворі?

Я дозволяю. Але знову ж таки, іноді не дозволяємо проявляти активність, тому що у нас є актори, які просто люблять подуріти.

У таких випадках ви кричите на них? Як втихомирюєте?

Як правило, поглядом. Я особливо не кричу, адже я добрий (посміхається. – Прим. ред). Просто строки були стислі, тому змушував акторський склад трохи прискорюватися і фокусуватися на роботі.

Чому глядачі телеканалу СТБ повинні 1 квітня увімкнути телевізор і подивитися ваш серіал?

У картині «Як довго я на тебе чекала» є дуже багато повчальних нюансів. Тут ви знайдете багато емоційних сцен, переживань… І я думаю, що глядача зачеплять саме ці складні любовні діалоги. Тому що останнім часом ми всі йдемо в якусь картинку і кліпи, але не замислюємося про головне. А тут – життя як воно є. Головне завдання, яке ми для себе поставили, – зачепити глядача зворушливими сценами і емоціями. А вирішувати, впоралися ми з цим завданням чи ні, саме вам!

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