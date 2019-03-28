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Настя Каменских – «Peligroso»: Remix

28.03.2019

Суддя «Х-фактор» Настя Каменських анонсувала у соціальній мережі Instagram дату виходу нового кліпу на пісню «Peligroso» в дуеті з американським співаком De La Ghetto. Читайте докладніше.

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Настя Каменских анонсировала новый клип

Настя Каменських не перестає тішити своїх шанувальників та регулярно випускає композиції, які підривають хіт-паради. На цей раз співачка вирішила трохи заінтригувати фанатів, представивши тизер нового кліпу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Більше на тему: Настя Каменських – «Попа как у Ким»: дивіться новий кліп судді Х-фактор

Чекати зовсім недовго — вже 29 березня, в п’ятницю, на YouTube-каналі Насті Каменських відбудеться прем’єра кліпу на пісню «Peligroso» в дуеті з американським співаком De La Ghetto.


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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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