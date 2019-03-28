Оголошено кастинг на проект «Холостяк» — найромантичніше реаліті в Україні. Щовесни на телеканалі СТБ глядач знайомиться із завидним головним героєм. А 25 дівчат намагаються себе проявити, аби стати єдиною для чоловіка. Якщо і ви мрієте стати учасницею 10-го сезону проекту «Холостяк» — заповнюйте анкету на сайті STB.UA.

Холостяк 9 сезон 1 випуск – дивитися онлайн Холостяк 08.03 19

Романтичні побачення, щирі освідчення і незабутні Церемонії троянд чекають вас вже цього літа. Зануртеся в атмосферу справжніх почуттів та емоцій, заповнивши анкету на участь у проекті «Холостяк»-10. Не пропустіть свій шанс познайомитися і побудувати особливу історію кохання з головним Холостяком України.

Дати проведення кастингів на 10 сезон проекту «Холостяк»:

6 і 7 квітня:

Одеса – Готель «Оrange Hotel», вул. Грецька, 1-А з 10:00-17:00

Харків – Готель «12», вул. Отакара Яроша, 4 з 10:00-17:00

13 квітня:

Львів – Готель «Едем», вул. Городоцька, 95-А з 10:00-17:00

Дніпро – Готель «Жовтневий», пл. Шевченка, 4-А з 10:00-17:00

20–21 квітня – Київ

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