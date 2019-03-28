Гороскоп на 29 березня 2019 року розповість, наскільки веселою буде ваша п’ятниця. А якщо вас цікавлять передбачення в особистому житті, то читайте Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.

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Овен

Близький родич може вас обдурити. Майте на увазі, що непорозуміння не уникнути.

Телець

Сьогодні ви отримаєте важливий документ, який вам зараз так потрібен.

Близнюки

Поговоріть з коханою людиною і запросіть кудись. Вам необхідно провести час тільки вдвох на романтичному побаченні.

Рак

Будьте обережні в цей день, з вас можуть списати гроші за товар, який ви не купували.

Лев

Вас сьогодні запросять сходити на захід. Погоджуйтеся, вам обов’язково там сподобається.

Діва

Не намагайтеся вирішити всі проблеми самі. Озирніться навколо, у вас є стільки людей, які могли б допомогти у вирішенні будь-яких питань!

Терези

Сходіть на цікавий майстер-клас або захід сьогодні. Вам небхідно переключитися з роботи.

Скорпіон

Сьогодні вас чекають дуже хороші новини щодо роботи. Відсвяткуйте ж це!

Стрілець

Проведіть сьогоднішній вечір з колегами, п’ятниця ж! Зірки гарантують, що ви чудово повеселитеся.

Козеріг

Приведіть документи в порядок, особливо якщо ті пов’язані з машиною. Не варто запускати, далі буде гірше.

Водолій

Незважаючи на те, що сьогодні п’ятниця, у вас буде багато роботи. Але це тільки на краще, повірте.

Риби

Якщо друзі кличуть вас на зустріч сьогодні, використовуйте цей шанс, щоб відпочити на максимум!

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