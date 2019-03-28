Де можна смажити шашлики в Києві? Наближаються травневі свята — час, коли пора відкривати сезон шашликів. Якщо ви плануєте вибратися на природу найближчим часом, наш матеріал стане вам в нагоді. Підберіть місце, де в Києві можна смажити шашлики. Читайте, де відпочити на природі в Києві та які умови для цього створені в лісопаркових зонах столиці.

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Штраф за незаконне розведення вогню

У столиці заборонено самовільно розводити багаття і ставити мангали в лісопаркових зонах, крім спеціально призначених місць. Тому, якщо ви займете «не ту» галявину, то посмажити шашлик у Києві вам обійдеться набагато дорожче, ніж ви розраховували спочатку! Штраф за незаконне розведення вогню становить від 340 до 1360 грн, що, вважаємо, значно затьмарить радість від травневих свят.

Найкращі місця для шашликів в Києві

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» визначило три лісництва, де можна смажити шашлики: Дарницьке, Конча-Заспівське та Святошинське.

Святошинське лісопаркове господарство

Святошинське лісопаркове господарство має у своєму розпорядженні «зони барбекю»:

«Виноградар» на проспекті Свободи;

«Партизанський бір» на Лісовій вулиці;

«Перлина» на чотирнадцятій лінії Пущі-Водиці»;

2 зони відпочинку – «Нивки і «Мир» – на Житомирській автомобільній трасі;

На вулиці Будівельній маємо зону пікніків «Сосновий бір»;

На Мінському шосе – «Межигірська»;

Ще дві зони розташовані за межами столиці.

Дарницьке лісництво

У Дарницькому лісництві:

Побидва боки Бориспільської траси розміщені «Дубки» і «Тростянець»;

Ще одні «Дубки» розташувалися на вул. Опришківській;

На вул. Зрошувальній – зона пікніків «Пам’яті загиблих»;

В парку відпочинку «Берізка» знаходимо безіменне місце для пікніків.

Низка зон відпочинку розташовані за межами столиці.

Лісництво «Конча-Заспа»

У лісництві «Конча-Заспа» для киян і гостей столиці облаштовані:

4 галявини відпочинку на Столичному шосе – «Ласкаво просимо», «Незабудка», «Сосновий бір» і «Лісовий колодязь».

На вул. Генерала Родимцева – пікнікова зона «Голосіївська балка»;

на Китаївській вулиці – «Китаївські озера». Вказуються й деякі інші зони пікніків..

Багато точок обладнані столиками і мають власні справні мангали, подекуди єгері видадуть вам найбільш підхожі для розведення вогню дрова. Всі зони окреслені мінералізованими смугами, які в разі пожежі не дозволять перекинутися вогню на прилеглий ліс.

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Альтанки для шашлику в Києві

Якщо ви просто любите поїсти смачне м’ясо і овочі-гриль без тривалих прогулянок дикими та напівдикими заростями, є і таке благо, як альтанки для шашлику в Києві та області.

Наприклад, на Ясногородській зоні відпочинку за фіксовану суму можна отримати в оренду альтанку з мангалом і дровами. Це місце для барбекю розташоване на території страусиної ферми, що робить локацію особливо цікавою.

Бюджетніше та вже зовсім без відриву від рідного міста можна зайняти альтанку в парку Виноградар. Тільки, ясна річ, пощастить тим, хто добереться раніше.

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На озері Дідорівка в Голосієво, крім смаження шашликів, можна займатися всілякими активностями, при тому не тільки в теплу пору року. У травні, наприклад, доступна платна риболовля – гроші підуть на підтримку багатої фауни озера і благоустрій зони відпочинку. Також можна буде пограти в настільний теніс і пострибати на батуті.

Вдалого відпочинку!

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