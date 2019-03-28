Ми продовжуємо спілкуватися з акторами «З вовками жити» та цікавитися їхніми думками про серіал та персонажів. Єлизавета Цілик зіграла злу сестру головної героїні, Катю. Актриса розповіла, як це – виконувати роль негативного героя. Детальніше читайте в інтерв’ю.

Лізо, розкажіть, про що, на вашу думку, серіал «З вовками жити»?

Як на мене, у назві серіалу розкривається увесь сенс. Саме соціум нас виховує, вірить в нас, заважає жити, інколи вбиває. Це історія про те, як люди довіряють не тим людям, як кохають не тих людей. Майже як вовча зграя. Звучить досить страшно, але так і є.

Ви схожі зі своїм персонажем? Що в ньому подобається, не подобається?

Нас різнить із моїм персонажем Катею тільки те, що мені в дитинстві батьки пояснили, що таке доброта, правда і честь. А ось Катя з дитинства залишилась без батьків, і саме опікуни навчили її обманювати, брехати і красти. У неї ніколи не було перед очима прикладу правильних родинних та дружніх стосунків, бо вона виховувалась як маленька злодійка. Лише в цьому ми різні. Але вона так само, як і я, хоче, щоб її любили і нею пишались, мріє про щасливе і красиве життя, вона так само дуже вперта і йде до мети до кінця.

Як змінювався характер вашого персонажа протягом серіалу?

Протягом цієї історії Катя робить дуже багато поганих речей. Але вона це робить не просто, щоб розізлити всіх навколо і зіпсувати з усіма стосунки. Ні, вона щиро прагне щастя і вважає, що цим шляхом вона рано чи пізно його отримає (напевно, через те, що іншого шляху вона не знає). Катя багато раз наступає на одні і ті ж граблі, повертається до не дуже приємного минулого, але б’ється до кінця. Певні обставини її дуже ламають, і Катя лишається ніби оголена перед усіма своїми проблемами. Але доля їй посміхається, бо знаходяться люди, які відчували душу і серце Каті. І щоб не втратити цих людей, вона вчиться довіряти і цінувати. Я дуже рада, що у моєї героїні наприкінці серіалу життя кардинально змінюється.

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Який ще персонаж, крім вашого, в цьому серіалі вам би підійшов? Кого ще зіграли б у цій картині?

Напевно, за віковою категорією я могла б зіграти Єву. Але моя героїня подобається мені набагато більше, бо це щось новеньке і складне для мене.

Ви одразу спрацювалися з іншими акторами, яка атмосфера панувала на майданчику під час зйомок?

Мені дуже пощастило з акторським складом. Звичайно, я не знайома навіть із половиною акторів, бо різні дні зйомок, різні сцени. Але серед тих, з ким мені випала доля працювати, були тільки професіонали. Вони всі досвідченіші за мене, бо це моя перша робота. І тому щодня у мене був ніби майстер-клас із акторської майстерності, і я вбирала все як губка. Я була неймовірно щаслива перебувати там. Колеги казали: «Коли зміна тривала 12 годин, усі вже дуже стомлені, а Ліза бігала, посміхалась». Дійсно, я віддавала всю позитивну енергію у цей проект.

Розкажіть про знімальний день, що найбільше вам запам’ятався?

Можу згадати мільйон історій, жартів із гримерок і майданчиків. Пам’ятаю, знімали ми сцену з крадіжкою гаманця і підкиданням його Єві. Знімали на Житньому ринку, і, звичайно, ніякої масовки там не було. Справжні продавці, справжні покупці (один з таких продавців пригощав нас в перерві їстівними каштанами). І, ось, знімаємо ми сцену. За сценарієм жінка має кричати «Гаманець! Вкрали гаманець! Поліціє!». І тут посеред кадру зупиняється розгублена бабуся із жахом на обличчі. Потім чуємо, як другий режисер кричить: «Поясніть бабусі, що це кіно, і виведіть її з кадру, будь ласка!». Було дуже кумедно, що вона реально повірила і злякалась.

Що глядачі винесуть для себе із серіалу «З вовками жити»?

У серіалі розкривається багато різних проблем, кожен знайде трохи себе в ньому. Це і проблема покинутих дітей у дитячому будинку, і тема підлості, жаги до збагачення. Я хочу, щоб люди завжди пам’ятали оце вічне, на чому тримається наш світ. Це правда, яка завжди відкривається, сім’я, яка завжди тебе підтримає. Бо людина не може існувати сама, людям завжди потрібен хтось, хто в них вірить.

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