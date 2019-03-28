Великий піст — особливий час, коли людина намагається очиститися фізично і духовно. Саме тому в піст перед Великоднем у 2019 році їдять тільки продукти рослинного походження, адже вважається, що м’ясо, яйця та інша скоромна їжа важкі для організму. Однак до дотримання заборон у їжі потрібно готуватися заздалегідь, а також важливо мати хороший стан здоров’я. Крім того, не можна забувати, що поститися не рекомендують дітям, вагітним жінкам і мамам, які годують груддю, дівчаткам-підліткам, а також людям з важкою фізичною роботою і серйозними захворюваннями.

Що їдять в піст перед Великоднем у 2019 році: дозволені продукти

У піст 2019 можна їсти хліб, приготований без яєць і масла, овочі — як сирі, так і варені, тушковані або запечені, сезонні фрукти, різноманітні каші без масла, солоні, квашені та мариновані овочі, ягоди та горіхи, зелень і прянощі. Можна готувати і солодощі — пісні десерти.

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Щоб організм отримував достатньо білка, слід вживати в їжу природні замінники м’яса — гриби та бобові. Тут вам і продукти з сої — соєве м’ясо і сир тофу, і нут (турецький або баранячий горох), з якого на сучасному етапі навчилися робити навіть макаронні вироби – чемпіони за вмістом легкозасвоюваного білка, і звичні нам квасоля, горох, боби, сочевиця, зелений горошок…

Також не варто забувати про соєве молоко, яке не підпадає під заборону на молочні продукти завдяки своєму рослинному походженню. З напоїв дозволені також чай, кава, компоти, соки і, звичайно ж, вода в необмежених об’ємах.

Великий піст — найсуворіший і найдовший протягом року. За церковними канонами в цей період дозволені один-два прийоми їжі на день. Крім того, у деякі дні практикується повна відмова від їжі — це стосується перших понеділка (11 березня) і четверга (14 березня) посту, а також Страсної п’ятниці (26 квітня).

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Також існує поділ на дні гарячих страв (вівторок і четвер) і сухоїдіння (понеділок, середа і п’ятниця), коли дозволена тільки сира їжа. А от у вихідні можна додавати в їжу рослинну олію і навіть пити не кріплене виноградне вино.

Крім того, в Лазареву суботу (20 квітня) можна їсти ікру, а у Вербну неділю (14 квітня) — рибу і морепродукти.

28 квітня, на Великдень 2019, настає розговіння — знімаються заборони на їжу тваринного походження.

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Що їдять у піст перед Великоднем у 2019 році: заборонені продукти

На період Великого посту заборонено вживати алкоголь (крім виноградного вина без спирту, яке дозволене у вихідні), усі м’ясні і молочні продукти, яйця, масло та рослинну олію (окрім вихідних), рибу (за винятком певних днів), желе та інші страви на основі желатину, яєць, маргарину та інших продуктів тваринного походження.

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