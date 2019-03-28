Чи буде вихідний 1 квітня 2019 року?

Чи буде вихідний 1 квітня? Багатьох цікавить це питання. Згідно із попереднім календарем вихідних на 2019 рік українців чекають офіційні вихідні цієї весни. Але чи стосується це 1 квітня? Дізнайтеся у матеріалі.

У 2019 році українців чекає досить багато вихідних та святкових днів, щоб відпочити від роботи та насолодитися домашнім затишком. Вихідними будуть також несвяткові дні у разі якщо офіційний вихідний припадає на суботу-неділю або вівторок чи четвер.

1 квітня 2019 року — робочий день. День сміху припадає на понеділок. В Україні 1 квітня не вважають офіційним вихідним днем.

Нагадаємо, українці отримають вихідні дні на Великдень. Цього року Великдень святкують 28 квітня, в неділю. Оскільки свято припадає на вихідний, ми отримаємо додатковий день для відпочинку – 29 квітня. Тобто вихідних днів на Великдень 2019 року буде три.

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