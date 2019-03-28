Чи буде вихідний 1 квітня 2019 року?

Чи буде вихідний 1 квітня? Багатьох цікавить це питання. Згідно із попереднім календарем вихідних на 2019 рік українців чекають офіційні вихідні цієї весни. Але чи стосується це 1 квітня? Дізнайтеся у матеріалі.
У 2019 році українців чекає досить багато вихідних та святкових днів, щоб відпочити від роботи та насолодитися домашнім затишком. Вихідними будуть також несвяткові дні у разі якщо офіційний вихідний припадає на суботу-неділю або вівторок чи четвер.
1 квітня 2019 року — робочий день. День сміху припадає на понеділок. В Україні 1 квітня не вважають офіційним вихідним днем.