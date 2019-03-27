«З вовками жити»: чим зацікавлять 5 і 6 серії від 27.03.2019 (анонс)
27.03.2019
Дивіться серіал «З вовками жити» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Вражаюча історія дівчинки Єви, яка не має справжньої сім’ї. Дивіться у нових серіях «З вовками жити», чи дізнається головна героїня, хто її рідня.
Єва нарешті познайомилася з хорошими людьми, які дали їй дім. Дівчина і не сподівалась потрапити в будинок своєї мрії і знайти сім’ю. Щастю Єви немає межі, але казки в житті не можуть траплятися без неприємностей.