Настя Каменських анонсувала новий кліп

Суддя «Х-фактор» Настя Каменських анонсувала у соціальній мережі Instagram дату виходу нового кліпу. Читайте докладніше.

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Настя Каменських не перестає тішити своїх шанувальників та регулярно випускає композиції, які підривають хіт-паради. На цей раз співачка вирішила трохи заінтригувати фанатів, представивши тизер нового кліпу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Підписникам залишається тільки здогадуватися, на яку пісню вийде новий кліп.

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Чекати зовсім недовго — вже 29 березня, в п’ятницю, відбудеться прем’єра кліпу на YouTube-каналі Насті Каменських.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Мар 2019 в 3:09 PDT

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