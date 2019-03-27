Квітень – це місяць гарної погоди і насолоди від квітучих дерев. Але добре відпочиває той, хто добре працює. А щоб знати, які дні в квітні 2019 будуть найвдалішими для ведення справ – читайте наш матеріал.

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Хаял Алекперов стверджує, що найвдаліші дні в квітні 2019 року ця 8, 11 і 23 квітня. У ці дні все задумане обов’язково здійсниться, а всі починання закінчаться успішно. Варто запланувати на ці дати заздалегідь собі важливі події, щоб бути впевненим в їхньому успіху.

Вдалі дні в квітні 2019 роки для покупок і витрати грошей

Дні, коли можна давати в борг: 11, 27 квітня.

День, коли найкраще віддати борги: 24 квітня.

Дні, коли потрібно перераховувати гроші для поліпшення фінансового добробуту: 6, 17 квітня.

Хороший день, щоб брати гроші в борг: 20 квітня.

Правильний день для покупки гаманця: 5 квітня.

Хороший день для покупки подарунків: 25 квітня.

Вдалі дні для весілля і родини в квітні 2019 року

Вдалі дні для весілля і вінчання в квітні 2019 року, на жаль, відсутні.

Відповідні дні для зачаття дитини: 2, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 27, 29 квітня.

Вдалі дні для відвідування лікаря в квітні 2019 року

Дні, що підходять для хірургічних операцій: 1-4, 21-30 квітня.

Вдалий день для лікування і видалення зубів: 21 квітня.

Вдалі дні для стрижки та відвідування салону в квітні 2019 року

Хороші дні, щоб постригтися: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 квітня.

Відповідні дні для фарбування волосся: 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28 квітня.

Вдалі дні для манікюру і педикюру: 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 28 квітня.

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