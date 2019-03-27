1 квітня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Як довго я на тебе чекала» виробництва «Київтелефільм». Серіал розповість про кохання, яке не згасає протягом усього життя і здатне подолати розлуку, біль і навіть зраду.

За сюжетом Жанна та Роман з дитинства закохані один в одного, але їхні мрії про весілля руйнуються, коли хлопця звинувачують у вбивстві подруги Жанни – Каті. Його підставляє батько Жанни – майор міліції Валерій, якому не потрібен незаможний зять. Дізнавшись, що Романа хочуть вбити на зоні, Жанна йде на угоду з місцевим бізнесменом, кримінальним авторитетом Славою Карповим. Вона погоджується на фіктивний шлюб із самолюбивим Славою та в обмін на це Рома отримує захист і особливі умови утримання у в’язниці. Дізнавшись про весілля Жанни, хлопець, щоб помститися, одружується з іншою. Минають роки. Роман і Жанна вчаться жити без кохання, але доля знову зводить їх… Тільки тепер холоднокровний, цинічний Рома щиро вважає колишню наречену зрадницею, не підозрюючи, що всі ці роки вона на нього чекала…

«Наша історія дуже непроста, емоційна та повчальна. Я вірю, що глядачі переймуться долями героїв і будуть переживати за них, як за своїх близьких. На вас чекає не просто трагічна історія кохання, розділена роками, а й цілий ряд екшн-сцен. Нам вдалося зібрати на майданчику дуже сильну команду, яка по-справжньому жила проектом», — говорить режисер Валерій Ібрагімов.

Також глядачі побачать відомих акторів у невластивих для них образах. Наприклад, зазвичай брутальний Сергій Векслер зіграє хворого імпотента, а Олексій Зубков вперше постане як негативний персонаж.

Зйомки серіалу «Як довго я на тебе чекала» тривали впродовж трьох сезонів — влітку, восени і взимку. У серіалі 16 епізодів, які глядачі побачать з понеділка по четвер о 20:00.

У ролях: Євгенія Нохріна, Дмитро Блажко, Олександр Мохов, Олексій Зубков, Олеся Жураковська, Олена Хижна, Станіслав Щокін, Лев Сомов та інші.

Режисер: Валерій Ібрагімов

Виробництво: Київтелефільм

Сценарист: Яна Романенко

Продюсер: Валентин Опалєв

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