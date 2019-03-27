PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Джамала зворушливо привітала сина з першим днем ​​народження

27.03.2019

Суддя українського Нацвідбору на Євробачення-2019 Джамала зворушливо привітала сина з першим днем ​​народження в Instagram. Сім’я для співачки завжди на першому місці.

Більше на тему: Джамала поділилася рідкісними фотографіями з мамою і сестрою

На особистій сторінці в соціальній мережі суддя українського Нацвідбору на Євробачення-2019 Джамала опублікувала радісну новину: сьогодні перший день народження її первістка!


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Українська співачка додала зворушливий підпис до фотографій: «Ти з’явився на світ дуже вчасно і  перевернув моє життя з ніг на голову! Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!»

Більше на тему: Джамала: біографія судді Нацвідбору на Євробачення-2019

Фото: Instagram Джамали

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати