Суддя українського Нацвідбору на Євробачення-2019 Джамала зворушливо привітала сина з першим днем ​​народження в Instagram. Сім’я для співачки завжди на першому місці.

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На особистій сторінці в соціальній мережі суддя українського Нацвідбору на Євробачення-2019 Джамала опублікувала радісну новину: сьогодні перший день народження її первістка!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 27 Мар 2019 в 12:00 PDT

Українська співачка додала зворушливий підпис до фотографій: «Ти з’явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову! Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!»

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Фото: Instagram Джамали

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