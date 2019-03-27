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Джамала зворушливо привітала сина з першим днем народження
27.03.2019
Суддя українського Нацвідбору на зворушливо привітала сина з першим днем народження в Instagram. Сім’я для співачки завжди на першому місці. Євробачення-2019 Джамала
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На особистій сторінці в соціальній мережі суддя українського Нацвідбору на Євробачення-2019 Джамала опублікувала радісну новину: сьогодні перший день народження її первістка!
Українська співачка додала зворушливий підпис до фотографій: «Ти з’явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову! Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!»
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Фото: Instagram Джамали
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