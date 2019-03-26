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Сонячні затемнення 2019: коли і до чого готуватися, розповіла Рубіна Цибульська

26.03.2019

Одне з найзагадковіших і наймістичніших явищ на нашій планеті це сонячне затемнення. Унікальне воно тим, що викликає потужний енергетичний відтік. Екстрасенс СТБ Рубіна Цибульська розповіла, коли сонячне затемнення у 2019 році. До чого готуватися в цей період, які обряди проводити і як отримати для себе користь під час сонячного затемнення читайте в матеріалі.

солнечное затмение 2019

Повне сонячне затемнення відбудеться 02 липня 2019 року о 19:22 за Гринвічем

А 26 грудня 2019 року відбудеться кільцеподібне затемнення. Місяць закриє центр Сонця, утворюючи яскраве кільце.

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Всі ми живемо у світі взаємодії полів та енергій, тому ослаблення одного з потоків позначається на чутливих людях. Перш за все сонячні затемнення викликають слабкість, депресивні настрої, страхи і тривоги незрозумілого характеру. Під час сонячного затемнення рекомендовано протистояти його енергетичним наслідкам за допомогою взаємодії із зовнішнім світом. Не залишайтеся на самоті, не занурюйтесь у себе. Більше спілкуйтеся з людьми, висловлюйте свої думки і бажання.

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У період сонячного затемнення значний вплив неприкаяних сутностей, тих, хто існує в найбільш близькому до нас вимірі. Ці сутності можуть нашкодити нашому внутрішньому світові. Захиститися від них допоможе молитва, особливо колективна  або в церкві.

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