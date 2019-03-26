Дивіться серіал «З вовками жити» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія бідної дівчинки Єви залишить слід у душі глядачів з перших серій. Головна героїня ніколи не знала своїх батьків, вона завжди вважала себе сиротою. Але, як виявилося, Єва в цьому світі не сама… Чи зустріне дівчина родину?

Єва ніколи не знала рідних людей, дівчина вважала себе сиротою. Але життя приготувало чимало сюрпризів для головної героїні серіалу «З вовками жити». Як виявилося, у дівчини є батько. Але чи відбудеться їхня зустріч? Дізнайтеся в 3 і 4 серіях від 26.03.2019.

Волею долі героїня серіалу потрапила в будинок до нечесних людей, де її змушували красти та не пускали в школу. Чотирирічна Єва від народження була цікавою і спритною, а тому хитрощі даються їй легко. І тепер дівчина готова подолати життєві труднощі, щоб нарешті стати щасливою.

Інтригуючий сюжет та вражаюча історія — все це чекає вас у драматичному серіалі «З вовками жити» на телеканалі СТБ.

Video: «З вовками жити»: чим заінтригують 3 і 4 серії від 26.03.2019 (анонс) Серіал З вовками жити — 3, 4 серії на сайті СТБ вже 26.03.2019. Про що сюжет третьої та четвертої серії серіалу З вовками жити читайте в анонсі

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