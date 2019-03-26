Євробачення-2019 у Тель-Авіві під загрозою зриву

Євробачення-2019, яке має відбутися у травні в столиці Ізраїлю, може зірватися через загрозу порушення безпеки. Розглядається варіант перенесення пісенного конкурсу до іншого міста. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Ізраїльські ЗМІ активно заговорили про ймовірність перенесення міжнародного пісенного конкурсу до іншого міста після інциденту 25 березня. Вранці того дня була випущена ракета із сектора Гази. Вона впала на відстані 17 км від місця проведення Євробачення-2019. Також ЗМІ ставлять під сумнів гарантію безпеки учасникам та гостям конкурсу від організаторів. Не виключають і варіант перенесення конкурсу навіть до іншої країни.

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В Європейській мовній спілці прокоментували цю ситуацію і припущення ізраїльських ЗМІ: «Ми працюємо з владою Ізраїлю, щоб забезпечити заходи безпеки для всіх, хто готується до Євробачення у травні. Ми уважно стежимо за ситуацією. Перешкодити проведенню конкурсу може тільки війна або масштабна військова операція», — пише «The Jerusalem Post».

Нагадаємо, що півфінали Євробачення-2019 мають відбутися у Тель-Авіві 14 та 16 травня, а фінал — 18 травня. Цього року Україна не братиме участі у пісенному конкурсі та не може голосувати за свого фаворита.

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