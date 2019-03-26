Даша Трегубова святкує свій день народження

Сьогодні, 26 березня 2019 року, день народження у чарівної ведучої та актриси Даші Трегубової. Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає артистку та бажає творчих успіхів!

Актриса серіалу «Загадка для Анни», телеведуча шоу «Цієї миті рік тому», сценарист та креативний продюсер сьогодні святкує день народження. Даша Трегубова справжня любителька екстриму. Вона об’їздила пів-Європи на своєму байку, підкорила Кіліманджаро і навіть стрибала з парашутом. Актриса зуміла побудувати вражаючу кар’єру на телебаченні та в кіно.

Але найголовніша роль для яскравої блондинки — бути турботливою і люблячою матір’ю. Даша Трегубова ростить та виховує прекрасну дочку Поліну.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає Даші професійних перемог!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 24 Мар 2019 в 8:06 PDT

Нагадаємо, у стрічці «Загадка для Анни» Даша Трегубова зіграла успішну в професії слідчу. Жіночий образ детектива рідко трапляється в сучасному кіно. Але відома актриса перевтілилася в героїню, яка здатна не лише справлятися зі злочинцями, а й протистояти стереотипам, не втрачаючи жіночності.

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